رئيس وزراء اليونان: واشنطن توفر لنا معدات عسكرية ضخمة بالمجان قريبا

جدة - نرمين السيد - وقال ميتسوتاكيس، فى مقابلة مع قناة "سكاى اليونانية": "أعنى ليس فقط الموافقة على توريد طائرات إف-35، وهو أمر مهم جدًا، بل أيضًا إمكانية الحصول على معدات عسكرية فائضة مهمة ستعطى لنا مجانًا.. هذا ما تفعله الولايات المتحدة ولها كل الأسباب للقيام به بشكل أكبر لحليف جيد مثل اليونان".

وأشار رئيس الوزراء اليونانى، إلى أن بلاده تجرى محادثات مع واشنطن، بعد توقيع "اتفاق دفاع قوى لمدة خمس سنوات"، مضيفًا أنه يعتقد أن اليونان "ستحصل قريبًا على أخبار جيدة بشأن الدعم الذى تقدمه الولايات المتحدة لليونان دائما، وبغض النظر عن ما يحدث فى المفاوضات مع تركيا" بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك".

فى عامى 2019 و2021، عدلت واشنطن وأثينا اتفاقية التعاون الدفاعى المتبادل، مما سمح للولايات المتحدة بإنشاء قواعد عسكرية جديدة على أراضى اليونان، وتوسيع مدة الاتفاق من سنة واحدة إلى خمس سنوات.

وحتى عام 2019، كانت الولايات المتحدة تمتلك قاعدة عسكرية واحدة فقط فى اليونان ولكن الآن تمتلك تسع قواعد، وتم منح الولايات المتحدة حق الوصول إلى ميناء ألكسندروبوليس فى شمال البلاد، والذى يستخدم لتوصيل المعدات العسكرية إلى شرق أوروبا وأوكرانيا، وصرح ميتسوتاكيس آنذاك أن الاتفاق المعدل يجعل اليونان شريكا رئيسيا للولايات المتحدة فى المنطقة.

تنفذ اليونان 19 برنامجا لشراء الأسلحة بقيمة 11.5 مليار يورو "12.9 مليار دولار"، من بينها شراء 24 طائرة مقاتلة من طراز رافال صنعت فى فرنسا، وفرقاطات من طراز بيلهارا، وتحديث 83 مقاتلة من طراز إف-16 بلوك 52+ و52+ المتقدمة إلى النسخة الفايبر - النسخة الأكثر تقدما للإف-16.

وتسلم سلاح الجو اليونانى بالفعل طائرتى إف-16 فايبر فى سبتمبر 2022، علاوة على ذلك، تخطط أثينا لشراء أكثر من 20 طائرة من الجيل الخامس إف-35.

يشار إلى أنه يتوفر لدى وزارة الدفاع الأمريكية برنامج "المعدات العسكرية الفائضة"، الذى يسمح ببيع المعدات التى لم تعد مطلوبة إلى دول أخرى. وفى إطار هذا البرنامج، قدمت الولايات المتحدة مركبات الأمن المدرعة M1117 جارديان إلى اليونان فى الفترة من 2022 إلى 2023.