إجلاء 135 شخصا من منازلهم بسبب الأمطار الغزيرة فى كوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - وأضافت الوزارة أن الأمطار الغزيرة تسببت أيضا فى انقطاع التيار الكهربائى عن أكثر من أربعة آلاف منزل فى العاصمة "سول"، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ووسط استمرار هطول الأمطار، عانت أكثر من 2000 أسرة فى حى سيودايمون فى سول من انقطاع الكهرباء بعد سقوط شجرة قطعت خط كهرباء عالى الجهد فى المنطقة المجاورة، وفقا لمقر مكافحة الكوارث والسلامة المركزية.

كما عانت 2000 أسرة أخرى فى حى دوبونج بالعاصمة، من انقطاع التيار الكهربائى نتيجة هطول الأمطار.

من جانبه، قال رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان داك سو، إن ضمان عدم سقوط ضحايا يعد أمرا بالغ الأهمية، مشيرا إلى أنه أمر المسئولين بالبقاء فى حالة تأهب.