الكرملين: ”الناتو” تحالف هجومى يجلب عدم الاستقرار والعدوان

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 14 يوليو 2023 10:26 صباحاً - وصف المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف حلف شمال الأطلسى "الناتو" بأنه تحالف هجومى يجلب عدم الاستقرار والعدوان.

وقال بيسكوف فى تصريح اليوم الأربعاء، "إن هذا الحلف ليس تحالفا لتوفير الاستقرار والأمن، وإنما تحالف هجومي يجلب عدم الاستقرار والعدوان".

وأضاف بيسكوف: "أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، التي أعلنت عنها مجموعة السبع اليوم، خاطئة وغاية في الخطورة وعدوان على أمن روسيا"، مشيرا إلى أن هذه الدول في الواقع تتجاهل المبدأ الدولي الرافض للأمن المجزّأ وبتقديمها ضمانات أمنية لأوكرانيا تتعدى على أمن روسيا في خطوة محفوفة بعواقب سلبية للغاية.

وتابع: "أن الحلف يرى في التعاون بين موسكو وبكين تهديدا له، ولكن مثل هذه المواقف تتحدث عن جهل بجوهر العلاقات الروسية الصينية"، مؤكدا أن هذه العلاقات ليست موجهة بأي شكل من الأشكال ولم تكن موجهة أبدا ضد دول ثالثة أو أية أحلاف.

كما أعلن المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف أن تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية يغير الوضع القائم ويجبر بلاده على اتخاذ إجراءات مضادة.

وقال بيسكوف - للصحفيين اليوم الأربعاء، إن "الاستخدام المحتمل لهذا النوع من الذخيرة يغير الوضع ويجبر روسيا على اتخاذ إجراءات مضادة معينة"، مشيرا إلى أن "طبيعة الرد ستحددها وزارة الدفاع الروسية".

من جهة أخرى، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده تقدر خطوة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الخاصة بعدم حاجة كييف إلى خطة عمل للانضمام للحلف، ووصفها بأنها نتيجة جيدة للقمة الحالية.

وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج: "نحن نقدر حقا هذه الخطوة الخاصة بأن خطة عمل البحر المتوسط ​​ليست ضرورية بالنسبة لانضمام أوكرانيا للحلف".. حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

وأكد أن نتائج القمة الحالية جيدة، بالإضافة إلى أنه شعر، بمثل هذه الثقة في عضوية أوكرانيا في الحلف التي ربما لم يسمع بها من قبل، ولكن هذا سيحدث عندما تتوفر الظروف المناسبة.

ووصل زيلينسكي إلى مدينة فيلنيوس الليتوانية، أمس الثلاثاء، للمشاركة في فعاليات قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتعقد قمة الناتو في مدينة فيلنيوس بليتوانيا في 11-12 يوليو الجاري، وخلال القمة تتوقع أوكرانيا الحصول على ضمانات أمنية واضحة وتخطيط آفاق بشأن عضويتها في الحلف.