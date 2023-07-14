بايدن: اتفقنا على ضرورة انضمام أوكرانيا لحلف الناتو

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 14 يوليو 2023 10:26 صباحاً - أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن قادة مجموعة السبع اتفقت على خطة عمل شاملة بشأن انضمام أوكرانيا لحلف الناتو، مشيرًا إلى أن مجموعة السبع ستجعل كييف أكثر قوة أرضًا وبحرًا وجوًا.

وقال بايدن، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي في ختام اجتماع مجموعة السبع مع الرئيس الاوكراني زيلينيسكي، أننا اتفقنا على ضرورة انضمام أوكرانيا لحلف الناتو.

أولوية لمجموعة السبع

وتابع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن مجموعة السبع ستقوم بزيادة مساعداتها لأوكرانيا والإنفاق الدفاعي، لافتًا إلى أن مستقبل كييف أولوية لمجموعة السبع.