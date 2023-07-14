الأمم المتحدة: 783 مليون شخص واجهوا الجوع في 2022

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 14 يوليو 2023 10:26 صباحاً - كشفت دراسة أطلقتها 5 وكالات تابعة للأمم المتحدة، أن ما نحو 783 مليون شخص واجهوا الجوع حول العالم في عام 2022 في أعقاب جائحة كورونا والصدمات المناخية المتكررة والصراعات المنتشرة.

وأظهر تقرير "حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم" أن ما نحو 783 مليون شخص واجهوا الجوع في العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة قدرها 122 مليون شخص مقارنة بعام 2019.

وحذّر التقرير أنه في حالة استمرار الاتجاهات على ما هي عليه، لن يتم تحقيق هدف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام 2030.

وصدر التقرير المشترك عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في رسالة بالفيديو إن العالم بحاجة إلى جهد مكثف وفوري "لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة"، وأضاف: "يجب أن نبني القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات والصدمات التي تؤدي إلى إنعدام الأمن الغذائي - من الصراع إلى المناخ".

وأظهر التقرير أن الجوع لا يزال يرتفع في منطقة غرب آسيا، التي تضم عددًا من الدول العربية، ومنطقة البحر الكاريبي، وعبر القارة الإفريقية، حيث يكابد واحد من كل خمسة أشخاص الجوع – أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي، بالإضافة إلى الجوع المتزايد، تدهورت أيضا قدرة الناس في جميع أنحاء العالم على الوصول إلى النظم الغذائية الصحية.

وبحسب التقرير المشترك، فإن أكثر من 3.1 مليار شخص على مستوى العالم لم يستطيعوا تحمل تكاليف نظام غذائي صحي في عام 2021.

ووفقًا للتقرير، فإن 148 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من التقزم و45 مليون من الهزال، فيما يعاني 37 مليونًا آخرين من زيادة الوزن، الذي هو أيضًا يعتبر في الغالب مؤشرًا على تدني جودة التغذية.