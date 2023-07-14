العالم اليوم - الخليج للملاحة تتحول إلى الربحية في النصف الأول 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 يوليو 2023 11:17 صباحاً - حققت مجموعة الخليج للملاحة القابضة، أرباحاً صافية بلغت نحو 28 مليون درهم بنهاية النصف الأول 2023، مقارنة بصافي خسائر بلغ قدره 2.5 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي.

وأصدرت الشركة أحدث تقاريرها المالية التي تشير إلى استمرار التحسن في أدائها التشغيلي والمالي، مدعومة بإجراءات تعزيز النمو وضبط التكاليف.

وفيما يلي أبرز النتائج المالية للشركة:

بلغت الأرباح التشغيلية 22.7 مليون درهم بنهاية النصف الأول لعام 2023، مقارنة بأرباح تشغيلية بلغت 4.5 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

بلغ إجمالي الربح 11 مليون درهم مقارنة بإجمالي ربح بلغ 12 مليون درهم خلال الفترة نفسها من 2022.

انخفضت قيمة الإيرادات التشغيلية إلى 65 مليون درهم بنهاية النصف الأول 2023، مقارنة بنحو 72 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2022؛ نتيجة بيع إحدى السفن.

بلغت الأرباح المحتجزة 6 ملايين درهم بنهاية النصف الأول 2023، مقارنة بخسائر متراكمة بلغت نحو 679 مليون درهم للفترة نفسها من 2022.

إجمالي الأصول بلغ 759 مليون درهم.

بلغت قيمة صافي الأرباح 14 مليون درهم بنهاية الربع الثاني 2023، مقارنة بصافي خسائر بلغ 4 ملايين درهم خلال الفترة نفسها من 2022.

وتمكنت الخليج للملاحة، خلال الربع الثاني من هذا العام، من شطب كافة الخسائر المتراكمة التي بلغ قدرها 679 مليون درهم (أو ما يعادل 66 بالمئة من رأس المال كما في الربع الثاني من عام 2022)، بل تحولت هذه الخسائر إلى أرباح محتجزة بلغ قدرها 6 ملايين درهم في الربع الثاني، من خلال استكمال عملية تخفيض رأس المال، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أداء السفن وتخفيض كلفات التمويل، وتحويل جزء كبير من مديونيات الشركة إلى أسهم في رأس المال.

وارتفع إجمالي حقوق المساهمين في 30 يونيو 2023 بنسبة 16 بالمئة إلى 487 مليون درهم، مقابل 419 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2022.

وانخفضت المصاريف التشغيلية إلى 54 مليون درهم خلال الستة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 60 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة بيع سفينة "جلف مشرف".