البنتاجون يؤكد أهمية إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الصين

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة عن رايدر قوله "إن واشنطن لا ترى أى حواجز لعقد لقاء بين وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن ونظيره الصينى لى شانج فو".

وكان وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن قد التقى أمس فى جاكرتا مسؤول لجنة الشئون الخارجية للحزب الشيوعى الصينى وانغ بى، على هامش الاجتماعى السنوى، لوزراء خارجية الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".

وشدد بلينكن على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، مؤكدًا أن واشنطن ستعمل مع حلفائها على تعزيز رؤيتها لنظام دولى حر قائم على القواعد.