أوكرانيا: تسجيل 30 اشتباكا مع القوات الروسية فى 5 مناطق خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية عن الهيئة قولها - فى بيان لها - "إن القوات الأوكرانية اشتبكت مع القوات الروسية فى ليمان وباخموت وأفديفكا ومارينكا وكوبيانسك، حيث يركز الروس جهودهم العسكرية هناك".

وأضافت: "خلال الليلة الماضية، نفذت القوات الروسية هجمات على أوكرانيا؛ إذ شنت غارة جوية وهجوم صاروخى باستخدام صواريخ كروز من طراز كاليبر وصاروخ باليستى من طراز إسكندر-إم، وأطلقت 20 طائرة بدون طيار من طراز شاهد".

ولفتت إلى أن القوات الروسية شنت أيضا 52 غارة جوية وقصفت أراضى أوكرانية 50 مرة باستخدام أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق على مواقع جنود أوكرانيين ومواقع مأهولة بالسكان، مشيرة إلى وجود إصابات بين صفوف المدنيين، من بينهم أطفال نتيجة القصف.

وحذرت هيئة الأركان من احتمال تعرض أوكرانيا لهجمات صاروخية وغارات جوية روسية.