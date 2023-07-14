الأمم المتحدة: 165 مليون شخص وقعوا فى براثن الفقر خلال 3 سنوات

جدة - نرمين السيد - وبحسب تقرير نشره برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، مساء أمس الخميس، فإنه نتيجة للأزمات المترتبة على جائحة "كوفيد-19"، وتكاليف المعيشة والصراع فى أوكرانيا، سيكون هناك حوالى 75 مليون شخص قد سقطوا فى فقر مدقع، وهو ما يعرف بالعيش بأقل من 2.15 دولار فى اليوم، بين عامى 2020 ونهاية عام 2023، وسيتراجع 90 مليون شخص آخرون إلى مستوى خط الفقر المحدد بمبلغ 3.65 دولار فى اليوم.

وقال التقرير: "الأشد فقرا هم الأكثر تأثرًا، ومن المتوقع أن تبقى دخولهم فى عام 2023 دون مستويات ما قبل الجائحة"، ومن جانبه، قال رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، أخيم شتاينر، فى بيان: "فى البلدان المثقلة بالديون بشدة، هناك ترابط بين مستويات الدين العالية والإنفاق الاجتماعى غير الكافى وارتفاع معدلات الفقر بشكل مقلق.

وأضاف شتاينر: "هناك تكلفة بشرية فى عدم اتخاذ إجراءات لإعادة هيكلة ديون البلدان النامية. نحتاج إلى آليات جديدة للتكهن بالصدمات وامتصاصها وجعل الهيكل المالى يعمل لصالح الأكثر ضعفا"، ودعا تقرير الأمم المتحدة إلى "تعليق سداد الديون" فى البلدان الاقتصادية المتعثرة "لإعادة توجيه سداد الديون نحو تمويل الإنفاق الاجتماعى ومواجهة تأثيرات الصدمات الاقتصادية".

ووفقا للتقرير، فإن التكلفة السنوية لانتشال 165 مليون فقير جديد من براثن الفقر ستكون أكثر من 14 مليار دولار أمريكى.