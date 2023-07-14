الداخلية الفرنسية: إحراق 218 سيارة وتوقيف 97 شخصا أمس فى عدة مدن

جدة - نرمين السيد - كشفت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الجمعة، عن إحراق 218 سيارة خلال أعمال شغب فى عدة مدن فرنسية، أمس الخميس، وتوقيف 97 شخصًا، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".





وبالرغم من ذلك، اعتبر وزير الداخلية الفرنسى، جيرالد دارمانين، أن "هدوءا نسبيا" ساد الشوارع الفرنسية، ليلة الاحتفال بالعيد الوطنى الذى تطبعه سنويًا أعمال عنف وشغب. وأكد دارمانين فى تغريدة عبر "تويتر"، "تراجع أعمال الشغب والعنف بشكل كبير"، مقارنة بالعام الماضى، متوجهًا بالشكر لقوات الشرطة والدرك لجهودهما، حيث تم نشر 130 ألف شرطى ودركى منذ يوم 13 يوليو، مدعمين ببعض دوريات مؤللة للجيش الفرنسى.

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