أوكرانيا: نشر الذخائر العنقودية له ما يبرره

جدة - نرمين السيد - اعتبر مسؤولون أوكرانيون، أن نشر الذخائر العنقودية له ما يبرره فى ضوء زرع روسيا لألغام فى مساحات شاسعة من الأراضى التى استولت عليها، حيث تسلمت أوكرانيا قنابل عنقودية من الولايات المتحدة، وهى ذخائر محظورة فى أكثر من 100 دولة، لكنها تعهدت باستخدامها فقط لتفريق تجمعات جنود العدو.





وحسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز"، أكد فاليرى شيرشين، المتحدث باسم منطقة تافريا العسكرية بجنوب أوكرانيا، أمس الخميس، تصريحات لقائده، قال فيها إن الذخائر وصلت بعد أسبوع من إعلان الولايات المتحدة عزمها إرسالها فى إطار حزمة مساعدات أمنية قيمتها 800 مليون دولار. كما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" وصول الذخائر. فيما استنكرت موسكو هذه الخطوة، وحذر وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، أمس الخميس، من أن بلاده قد تلجأ إلى نشر أسلحة مماثلة إذا استخدمتها أوكرانيا. وشنت أوكرانيا هجومًا مضادًا بعد أكثر من 500 يوم من اندلاع الحرب. وركزت على استرداد مجموعات من القرى فى الجنوب الشرقى واستعادة المناطق المحيطة بمدينة باخموت شرق البلاد، التى استولت عليها القوات الروسية فى مايو بعد قتال استمر لأشهر.

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