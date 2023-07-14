«القاهرة الإخبارية»: قوات الاحتلال الإسرائيلى تشن حملة اعتقالات فى سبسطية

جدة - نرمين السيد - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى، حملة اعتقالات فى سبسطية، كما اقتحم مستوطنون منطقة "بئر أبو عمار" الأثرية غرب سلفيت، حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل، منذ قليل.





وقال رئيس بلدية قراوة بنى حسان، إبراهيم عاصى، فى تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن المستوطنين حاولوا اقتحام المنطقة بحماية جنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الصوت والرصاص الحى صوب الشبان الذين تصدوا لاقتحام المستوطنين. وكانت اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم، أسيرًا محررًا من بلدة نعلين، غرب رام الله. وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب خالد طلال سرور، عقب مداهمة منزله وتفتيشه، يذكر أن "سرور" أفرج عنه قبل شهر والنصف من سجون الاحتلال، بعد اعتقال دام عامين.

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