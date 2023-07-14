بلينكن: ساعدنا الروهينجا.. ونحتاح نظاما عسكريا يوقف العنف فى ميانمار

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، أشار بلينكن، خلال كلمته فى قمة "الآسيان" فى جاكرتا، اليوم الجمعة، إلى الحاجة إلى النظام العسكرى لوقف العنف فى ميانمار.

كما تحدث وزير الخارجية الأمريكى عن الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أن الحرب أدت إلى زيادة أسعار السلع الغذائية على مستوى العالم، وأضرت بشعوب المنطقة والعالم كله.

وأضاف بلينكن: "ندعم السلام العادل والمستدام من أجل وقف الحرب الروسية على أوكرانيا".