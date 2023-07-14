جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، أشار بلينكن، خلال كلمته فى قمة "الآسيان" فى جاكرتا، اليوم الجمعة، إلى الحاجة إلى النظام العسكرى لوقف العنف فى ميانمار.
كما تحدث وزير الخارجية الأمريكى عن الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أن الحرب أدت إلى زيادة أسعار السلع الغذائية على مستوى العالم، وأضرت بشعوب المنطقة والعالم كله.
وأضاف بلينكن: "ندعم السلام العادل والمستدام من أجل وقف الحرب الروسية على أوكرانيا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بلينكن: ساعدنا الروهينجا.. ونحتاح نظاما عسكريا يوقف العنف فى ميانمار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.