رئيس الأركان الأمريكى: تايوان بحاجة لأنظمة دفاع جوى وأسلحة لاستهداف السفن

جدة - نرمين السيد - قال رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكى، الجنرال مارك ميلى، إن تايوان بحاجة إلى أنظمة دفاع جوى وأسلحة لاستهداف السفن، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وكان بات رايدر، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، قد أشار فى وقت سابق، إلى أهمية إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين القيادتين العسكريتين فى الولايات المتحدة والصين. ووفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، قال رايدر: "إن واشنطن لا ترى أى حواجز لعقد لقاء بين وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن ونظيره الصينى لى شانج فو". وكان وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن قد التقى أمس فى جاكرتا مسؤول لجنة الشئون الخارجية للحزب الشيوعى الصينى وانغ بى، على هامش الاجتماعى السنوى، لوزراء خارجية الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".

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