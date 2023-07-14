جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، أشار بلينكن إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى زيادة أسعار السلع الغذائية على مستوى العالم، وأضرت بشعوب المنطقة والعالم كله. وأضاف وزير الخارجية الأمريكى: "ندعم السلام العادل والمستدام من أجل وقف الحرب الروسية على أوكرانيا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بلينكن: نعمل على الحد من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.