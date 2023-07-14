الصين تطالب اليابان بوقف خطة تصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما

جدة - نرمين السيد - وقالت الخارجية الصينية، فى بيان لها: "موقفنا ثابت بشأن ضرورة معالجة اليابان للمياه الملوثة بطريقة علمية وشفافة وآمنة".

وكان رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، قد أعلن خلال اجتماعه مع رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، أول أمس الأربعاء، أن عملية التصريف المخططة لمياه محطة فوكوشيما النووية المعالجة تلبى المعايير الدولية وأنها آمنة.



وقالت الحكومة اليابانية إن كيشيدا ويون اتفقا أيضا فى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، على هامش انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الناتو وأوكرانيا، على العمل من أجل إجراء محادثات اقتصادية رفيعة المستوى بحلول نهاية العام الجارى، حيث تتحرك الدولتان المتجاورتان بوتيرة سريعة من أجل تحسين علاقاتهما التى طغا عليها تاريخ الحرب، وذلك بحسب ما أوردت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم الأربعاء.

كما تعهد كيشيدا بأن تتخذ بلاده التدابير المناسبة؛ بما فى ذلك التعليق الفورى لتصريف المياه إذا تجاوز تركيز المواد المشعة من المحطة النووية المستوى المسموح به بموجب معايير السلامة.