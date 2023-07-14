العالم اليوم - قمر اصطناعي يصطدم بالأرض.. ووكالة تبحث تغيير مساره

انتم الان تتابعون خبر قمر اصطناعي يصطدم بالأرض.. ووكالة تبحث تغيير مساره من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 يوليو 2023 02:22 مساءً - ذكرت وكالة الفضاء الأوروبية أنه من المتوقع أن يصطدم قمر اصطناعي مهجور بكوكب الأرض خلال أسابيع.

وأضافت وكالة الفضاء الأوروبية أن وزن القمر الاصطناعي المهجور يبلغ 1.3 طن، مشيرة إلى نفاد الوقود فيه، بحسب ما أوردت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الجمعة.

ويقترب هذا القمر، الذي يحمل اسم Aeolus، من الأرض، بمقدار كيلومتر تقريبا يوميا.

ومع ذلك، فإن غالبية هذا القمر ستحترق بمجرد دخوله إلى المجال الجوي.

ولن يبقى سوى جزء صغير من الحطام سيقع على سطح كوكب الأرض.

ومن المتوقع أن يقع الأمر في أواخر يوليو الجاري أو أوائل أغسطس المقبل.

وتقول وكالة الفضاء الأوروبية إنها ستحاول توظيف القليل من الوقود المتبقي على متن القمر الاصطناعي لتوجيهه بشكل أمن إلى مناطق بعيدة عن السكان.

وكان القمر الاصطناعي قد أطلق إلى الفضاء قبل 5 سنوات، وحلق على ارتفاع 320 كيلومترا. وكانت الغاية منه قياس الرياح في الغلاف الجوي لتحسين القدرة على توقع حالة الطقس.

ولكن لأسباب عديدة بات هذا القمر الاصطناعي يقترب من الأرض: