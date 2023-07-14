روسيا: إسقاط 3 طائرات مسيرة بالقرب من فورونيج

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "تاس" الروسية، قال جوزيف عبر قناته على تطبيق "تيليجرام"، صباح اليوم الجمعة: "فى اليوم السابق، قامت قوات الدفاع الجوى بتحديد وتدمير ثلاثة طائرات بدون طيار، فى مسافة عدة كيلومترات من فورونيج. لم تسجل وفيات أو إصابات أو أضرار. أنا أتابع الوضع بشكل شخصى".
وأفادت بلدية فورونيج فى ساعات الليل المتأخرة من يوم الخميس، أن الوضع فى المدينة هادئ.
وكما أشارت البلدية "لم يتم تسجيل حوادث طارئة تتطلب تدخل خدمات الإنقاذ".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضى الأوكرانية لأمن روسيا.
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