رئيس cop28: أكثر من 80 دولة تطالب بالتخلص من الوقود الأحفورى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف "كوب 28"، أن التقليل التدريجى للوقود الأحفورى أمر حتمى ومهم، لكن لا يمكن أن يحدث إلا عندما يزيد العالم من قدرته فى مجال الطاقة المتجددة.





أضاف الجابر، فى مقابلة مع الجارديات، أنه ليس بالإمكان فصل العالم عن نظام الطاقة الحالى قبل أن يتم بناء النظام الجديد. وتابع: يعتبر التخلص التدريجى من الوقود الأحفورى مطلبا رئيسيا من أكثر من 80 دولة. ولفت إلى أن شركات النفط والغاز لا ينظر إليها على أنها جزء من الحل، مؤكدا أن العالم بحاجة إلى وقف هذا التصور وأنه يجب دعوتهم وإعطاؤهم المسؤولية وأن يخضعوا للمساءلة من خلال ترتيب نظام مراقبة مناسب.

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