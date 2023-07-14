«القاهرة الإخبارية»: مياه نهر يامونا تغرق عدة مناطق فى نيودلهى بالهند

جدة - نرمين السيد - قالت السلطات الهندية، إن عدة مناطق فى العاصمة الهندية نيودلهى، لا تزال غارقة اليوم الجمعة، بعد تدفق مياه نهر يامونا، الذى يمر عبر المدينة، من خلال منظم صرف مياه مكسور، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".





كما أظهرت لقطات الطرق المحيطة بالقلعة الحمراء الشهيرة فى نيودلهى، وقد غمرتها المياه بالكامل إلى جانب شاحنات وحافلات معطلة فى عدة مواقع، ولم يظهر منها سوى الزجاج الأمامى والسقوف من فوق سطح الماء. وقالت حكومة الولاية، إن المنظم القريب من محطة مترو إندرابراستا، كان "معطوبًا منذ فترة طويلة" وتعطل تمامًا فى حوالى الساعة 1330 بتوقيت جرينتش أمس الخميس، وذكرت الحكومة فى بيان أن الأضرار التى سببها المنظم أدت إلى فيضان نهر يامونا وتدفق مياهه بشكل عكسى باتجاه المدينة، مضيفة أن العمل جار لإصلاح العطل. وقال أرفيند كيجريوال، رئيس وزراء نيودلهى، فى تغريدة عبر "تويتر"، إنه طلب المساعدة أيضا من الهيئة الوطنية للاستجابة للكوارث ومن الجيش، وقال ركاب المترو إن الحركة على الشبكة تأثرت وأصبحت الخدمة أبطأ بنحو 20 دقيقة.

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