اليابان: مستعدون للتواصل مع الصين بشأن تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية

جدة - نرمين السيد - أعرب يوشيماسا هاياشى، وزير خارجية اليابان، اليوم الجمعة، عن استعداد طوكيو للتواصل مع الصين بشأن تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





طالبت وزارة الخارجية الصينية، اليابان، اليوم الجمعة، بوقف خطة تصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما للنووى، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". وقالت الخارجية الصينية، فى بيان لها: "موقفنا ثابت بشأن ضرورة معالجة اليابان للمياه الملوثة بطريقة علمية وشفافة وآمنة". وأضاف هاياشى: "أبلغنا الصين بقلقنا بشأن أنشطتها العسكرية قرب حدودنا وتعاونها مع روسيا".

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