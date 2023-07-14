العالم اليوم - صورة تكشف الكثير عن حياته الجديدة.. ميسي في "سوبر ماركت"

انتم الان تتابعون خبر صورة تكشف الكثير عن حياته الجديدة.. ميسي في "سوبر ماركت" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 يوليو 2023 03:22 مساءً - صور لم يعتدها عشاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، الجمعة، أظهرته "كإنسان طبيعي"، ربما للمرة الأولى في مسيرته.

وانتشرت صور لليونيل ميسي، وهو يتسوق داخل محل أغذية شهير في مدينة ميامي، بعربة تملؤها البضائع، بينما لم يلتفت له الزبائن في المتجر.

ولم يعتد ميسي على "التبضع" براحة عندما كان في مدينة برشلونة أو حتى باريس، مما دفع المتابعين للاستغراب من قدرة النجم الأرجنتيني على ممارسة "حياة طبيعية" في ميامي.

ووفقا لمصادر، فإن ميسي كان يتسوق من متجر "بوبليكس"، وهو أكبر سلسلة "سوبرماركت" في ولاية فلوريدا الأميركية.

وظهر ميسي بزي "صيفي" في السوبرماركت، بينما كان متبضعون آخرون في المحل.

وكتب أحدهم على موقع تويتر: "هل كان ميسي يستطيع التبضع للمواد الغذائية بهذه الطريقة في أي مكان آخر؟".

وكان ميسي قد انتقل رسميا إلى صفوف نادي إنتر ميامي في الدوري الأميركي للمحترفين، الشهر الماضي، قادما من باريس سان جرمان الفرنسي.