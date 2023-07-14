«القاهرة الإخبارية»: الجيش الروسى يدمر محطة رادار أوكرانية قرب خيرسون

وقال القائد الروسى: "كشفت وسائل الاستطلاع الجوى الروسى عن محطة رادار تابعة لقوات الجيش الأوكرانى، كما تم تدمير المحطة قبل مغادرة أفراد القوات المسلحة الأوكرانية المكان".
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، يوم أمس الخميس، أنه تم تحييد ما يصل إلى 70 جنديًا أوكرانيًا، وعربة قتال مصفحة، وثلاث سيارات عسكرية، ومدفع "أكاتسيا"، وآخر من طراز "جفوزديكا" على محور خيرسون.
ودمر الطيران العملياتى والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، خلال النهار، 73 موقعًا للمدفعية الأوكرانية و96 تجمعًا للقوى العاملة والمعدات العسكرية.
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