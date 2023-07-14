روسيا: لافروف لا يعتزم الاتصال بمسؤولين أمريكيين خلال اجتماعات «آسيان»

جدة - نرمين السيد - قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إن الوزير سيرجى لافروف لا يعتزم الاتصال بمسؤولين أمريكيين خلال زيارته الحالية لإندونيسيا، وذلك وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان لافروف قد وصل إلى جاكرتا يوم الأربعاء، للمشاركة فى الاجتماع السنوى لوزراء خارجية رابطة أمم جنوب شرق آسيا وشركاء الحوار، الذى يعقد اليوم الجمعة.

ويشارك وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، فى الاجتماع السنوى لوزراء خارجية رابطة أمم جنوب شرق آسيا وشركاء الحوار، الذى يعقد اليوم الجمعة فى جاكرتا، ويعد مؤتمر قمة شرق آسيا منتدى للحوار بين قادة بلدان آسيا والمحيط الهادئ، لمناقشة القضايا السياسية والاقتصادية الاستراتيجية، وتعزيز هيكل الأمن الإقليمى.

من ناحية أخرى ، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أنها استدعت السفير البولندى لديها، وسلمته مذكرة تبلغه فيها بإغلاق قنصلية بلاده فى مدينة سمولينسك الروسية، مشيرة إلى استمرار عمل القنصلية "غير ضرورى"، موضحة أنها قامت باتخاذ هذه الخطوة "ردًا على سياسات عدوانية بحق موسكو من قبل وارسو، بما فى ذلك استفزازات بولندية بحق الدبلوماسيين الروس فى بولندا، ومصادرة الممتلكات الروسية الدبلوماسية وأموال السفارة الروسية.