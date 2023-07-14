فرنسا تحتفل بعيدها الوطنى بحضور رئيس الوزراء الهندى كضيف شرف

جدة - نرمين السيد - وبدأت الاحتفالات الوطنية بوصول الرئيس الفرنسى إلى "قوس النصر" ليشارك وحدات من القوات العسكرية المترجلة سيرا فى جادة الشانزليزيه، مصحوبة بوحدات على دراجات نارية وتسير كلها فى الشانزليزيه وصولا إلى ميدان "الكونكورد" حيث حيا العسكريون الرئيس الفرنسى وحكومته وكبار رجال الدولة.

وحضر رئيس الوزراء الهندى، ناريندرا مودى كضيف شرف خلال العرض العسكرى التقليدى فى هذا اليوم الوطنى، وذلك خلال زيارته لفرنسا التى تستمر يومين.، والتى تأتى فى إطار الذكرى الخامسة والعشرين للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التى توحد فرنسا والهند منذ عام 1998.

وبدأ الاحتفال بعرض من فرقة موسيقية دولية تضمنت نحو 80 موسيقيا لعزف النشيد الوطنى ثم مقطوعات من الموسيقى العسكرية، بعد ذلك، بدأت العروض الجوية شملت عدة طائرات من بينها ثلاث طائرات رافال هندية، وطائرتين "ميراج" وأربع طائرات "بوينج"، ثم جاء عرض الوحدات العسكرية من الكليات العسكرية الفرنسية وأيضا وحدات دولية، من بينها نحو 240 جنديا من القوات المسلحة الهندية، وكذلك ست كليات عسكرية افريقية "بنين والكونغو-برازافيل والجابون ومدغشقر وساحل العاجل والسنغال" شاركت فى العرض مع قدامى المعاهد العسكرية الفرنسية.

ولتجسيد المساعدة العسكرية الفرنسية لأوكرانيا، تم عرض مدافع قيصر ومدرعات "ايه ام اكس10- أر سى" "AMX10-RC"، من النوع الذى سُلم إلى كييف. ثم جاء الحرس الجمهورى ليختم العرض العسكرى التقليدى وتم عزف مقطوعات عسكرية ختاما لهذا اليوم الوطنى لفرنسا.

وإجمالا، شملت احتفالات هذا العام بالعيد الوطنى 6500 مشارك، بينهم 5100 سيرا على الأقدام، بالإضافة إلى 66 طائرة و28 مروحية و157 آلية و62 دراجة نارية برفقة 200 فارس من الحرس الجمهورى.

ويأتى عرض هذا العام تحت شعار "الالتزام" و"القوى المعنوية"، فى إطار إحياء الذكرى الـ80 لوسام المقاومة الفرنسية ووفاة زعيم المقاومة "جان مولان"، كذلك تكريما ل"ليون جوتييه"، آخر فرنسى كان على قيد الحياة وشارك فى عملية إنزال النورماندى عام 1944، وتوفى فى 3 يوليو عن عمر يناهز 100 عام.

وتحتفل فرنسا كل عام بالعيد الوطنى يوم 14 يوليو وسط أجواء من الفرح والاحتفالات، ألعاب نارية ضخمة وحفلات فنية، كل هذا إحياء لذكرى اقتحام سجن الباستيل فى 1789 وانتصار الثورة الفرنسية على النظام الملكى الذى كان قائما فى حينه، إلا أن الاحتفالات هذا العام تجرى فى أجواء أمنية مشددة. ففى نهاية يونيو، شهدت البلاد أعمال عنف وشغب بالغة إثر مقتل الفتى نائل برصاص شرطى عند نقطة تفتيش مرورى، فى نانتير غرب باريس، لذلك، كشف وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانين عن حزمة تدابير أمنية "استثنائية" لتأمين الفرنسيين خلال احتفالاتهم وتحسبا لاندلاع أى أعمال عنف جديدة فى البلاد. وأعلن عن نشر 130 ألف من رجال الشرطة والدرك فى عموم فرنسا بواقع 45 ألف كل مساء. وفى باريس تم نشر نحو عشرة آلاف شرطى ودركى فى العاصمة والدوائر المحيطة بها. كما تم نشر وحدات أمنية خاصة، ومروحيات والمدرعات لقوات الدرك.

وعلى عكس معلومات استخباراتية التى أشارت إلى احتمالية وقوع أحداث عنف جديدة وخاصة فى ليالى 13 و14 و15 يوليو، أشارت وزارة الداخلية صباح اليوم الجمعة أن الوضع خلال الليلة الماضية كان هادئا فى عموم البلاد.