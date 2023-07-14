رئيس إندونيسيا: رابطة آسيان لا يمكن أن تصبح وكيلة لأى دولة أخرى

جدة - نرمين السيد - وأضاف ويدودو - فى تصريحات نقلها راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" فى نشرته الناطقة بالإنجليزية - أنه "لا يمكن أن تكون آسيان وكيلة لأى دولة، ويجب احترام القانون الدولى باستمرار.. نحن فى آسيان ملتزمون بتعزيز الوحدة والقوة من أجل حماية السلام والاستقرار فى المنطقة".

ويجتمع وزراء خارجية دول رابطة آسيان فى العاصمة الإندونيسية "جاكرتا" من أجل إجراء محادثات بشأن بعض القضايا الإقليمية من بحر الصين الجنوبى المتنازع عليه والذى تطالب به بكين بالكامل، إلى الأزمة فى ميانمار حيث تعد الصين الحليف الرئيسى للمجلس العسكرى.