روسيا تغلق قنصلية بولندية على أراضيها بسبب «سلوك وارسو العدائى»

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة الروسية - فى بيان - "لقد تم استدعاء السفير البولندى فى موسكو إلى وزارة الخارجية الروسية اليوم، وتسليمه مذكرة مع إشعار بإغلاق القنصلية جمهورية بولندا فى مدينة سمولينسك".

وأضاف البيان: "أن السلوك العدائى للسلطات البولندية تجاه روسيا تجاوز كل الحدود وبات يتضمن تصرفات غريبة استفزازية ضد الدبلوماسيين الروس المعتمدين فى بولندا، منها مصادرة العقارات الدبلوماسية الروسية وسرقة الأموال من السفارة الروسية"، مشيرا إلى أن كل ذلك يجبر الجانب الروسى على اتخاذ ردود فعل جوابية.

وشددت بيان الخارجية الروسية على أنه لن تبقى أى خطوة عدائية من جانب السلطات البولندية موجهة ضد روسيا بدون رد.

وتابع: "أن سلطات وارسو تلتزم بسياسة عدائية تجاه روسيا وتشجع نظام النازيين الجدد الإجرامى فى كييف وتزوده بالأسلحة وتواصل حملتها للقضاء تماما على ذكرى العسكريين السوفيت، الذين قضوا نحبهم فى سبيل تحرير بولندا خلال الحرب الوطنية العظمى"، منوها بأنه فى ظل هذه الظروف يبدو أن استمرار عمل مكتب قنصلى بولندى إضافى فى سمولينسك قد بات زائدا عن الحاجة.

وكانت الحكومة الروسية أعلنت فى وقت سابق من اليوم الجمعة إتخاذ قرارا بإغلاق القنصلية البولندية فى مدينة سمولينسك الروسية.

وقال بيان للحكومة الروسية: "لقد تم اعتماد قرار حكومى بإغلاق قنصلية جمهورية بولندا فى سمولينسك".

وأضاف: "يسمح قرار الحكومة الروسية، الذى تمت الموافقة عليه كإجراء للرد، باستعادة التكافؤ بين المكاتب القنصلية لروسيا فى بولندا ولبولندا فى روسيا".

كانت هذه القنصلية البولندية قد افتتحت عام 2011، بهدف تطوير العلاقات الروسية البولندية وتوسيع نطاق الاتصالات بين مواطنى الدولتين.