«الاتحادى الديمقراطى»: مخرجات قمة دول الجوار توافقت مع تطلعات كل السودانيين

جدة - نرمين السيد - وقال معتز الفحل، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن الحضور الرفيع وقادة العلماء، يعد انتصارًا دبلوماسيًا كبير لمصر، التى تتمتع بثقل دبلوماسى، قائلًا: كل العالم يعرف مدى العلاقة الطيبة بين مصر والسودان".
وتابع: "العلاقات بين مصر والسودان ليست على المستوى العادى، فهى تاريخية وممتدة، على مستوى جميع المجالات، فأعتقد أن مصر هى المكان الطبيعى لعقد قمة تخص أمر السودان".
وأكد معتز الفحل الأمين العام السياسى للحزب الاتحادى الديمقراطى، أن البيان الختامى لقمة جوار السودان، تعبير عن التطلعات وروح التفاؤل التى كانت لدى كل السودانيين، والأشقاء الأفارقة والعرب.
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