بريطانيا تدين إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستى آخر عابر للقارات

جدة - نرمين السيد - وقال كاريوكى - فى بيان له خلال اجتماع مجلس الأمن الدولى بشأن كوريا الشمالية، وفقا لما أورده الموقع الرسمى للحكومة البريطانية - "أرحب بمشاركة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية فى هذا المجلس لأول مرة منذ عام 2017، وندين إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستى آخر عابر للقارات".

وأضاف "كان هذا هو الإطلاق ال"12" للصواريخ البالستية العابرة للقارات منذ بداية عام 2022 وكان هذا هو الاختبار الثانى لصاروخ باليستى عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب ورابع اختبار للصواريخ البالستية العابرة للقارات هذا العام".

وأشار الدبلوماسى البريطانى إلى أن تصرفات كوريا الشمالية تنتهك العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتظهر التجاهل الصارخ للنظام الدولى لعدم انتشار الأسلحة النووية، مشددا "يجب أن نكون حازمين وموحدين فى استجابتنا لهذه الانتهاكات".

وأعرب سفير المملكة المتحدة لمجلس الأمن التابع للامم المتحدة جيمس كاريوكى، عن شعوره بالقلق العميق بشأن الوضع فى شبه الجزيرة الكورية، داعيا "كوريا الشمالية إلى التخلى عن برامج الأسلحة النووية والباليستية غير المشروعة، التى تؤدى إلى إفقار شعبها وتزعزع استقرار المنطقة".

ودعا كوريا الشمالية للعودة إلى الالتزام بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتوقيع والتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وأخيرا قبول العروض المتكررة وغير المشروطة للحوار"، مضيفًا: "يعد السماح للدبلوماسيين والمنظمات غير الحكومية بالعودة إلى البلاد جزءا مهما من هذه العملية، الدبلوماسية هى السبيل الوحيد لإحراز تقدم نحو سلام دائم فى شبه الجزيرة".