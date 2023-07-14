العالم اليوم - "إقامة منتديات أعمال" في جولة أردوغان المرتقبة إلى الخليج

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 يوليو 2023 04:20 مساءً - أعلن "مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية" التركي، الجمعة، أن جولة الرئيس رجب طيب أردوغان، المزمعة إلى 3 دول خليجية الأسبوع المقبل، تتضمن إقامة منتديات أعمال.

وقال المجلس في تغريدة على تويتر، إنه "يعتزم إقامة منتديات أعمال في السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، على هامش جولة أردوغان".

وذكر المجلس أن "منتدى الأعمال السعودي - التركي سيقام بمدينة جدة يوم 17 يوليو الجاري، ومنتدى الأعمال القطري - التركي في الدوحة يوم 18 يوليو"، فيما يقام منتدى الأعمال الإماراتي - التركي في العاصمة أبوظبي يوم 19 يونيو.

والخميس، أعلن الرئيس التركي أنه سيجري جولة خليجية، "رغبة في تعزيز كافة العلاقات بشكل أكبر".