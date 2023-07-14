بوتين يترأس اجتماعا لمجلس الأمن الروسى ويبحث حماية المنشآت الحيوية

جدة - نرمين السيد - ترأس الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اجتماعا لمجلس الأمن الروسى، اليوم الجمعة، حيث يبحث الإجراءات الإضافية لحماية المنشآت الحيوية فى بلاده، حسبما أفاد به نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إن الوزير سيرجى لافروف لا يعتزم الاتصال بمسؤولين أمريكيين خلال زيارته الحالية لإندونيسيا. وكان لافروف قد وصل إلى جاكرتا يوم الأربعاء، للمشاركة فى الاجتماع السنوى لوزراء خارجية رابطة أمم جنوب شرق آسيا وشركاء الحوار، الذى يعقد اليوم الجمعة. ويشارك وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، فى الاجتماع السنوى لوزراء خارجية رابطة أمم جنوب شرق آسيا وشركاء الحوار، الذى يعقد اليوم الجمعة فى جاكرتا، ويعد مؤتمر قمة شرق آسيا منتدى للحوار بين قادة بلدان آسيا والمحيط الهادئ، لمناقشة القضايا السياسية والاقتصادية الاستراتيجية، وتعزيز هيكل الأمن الإقليمى.

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