سياسى: قمة دول الجوار نجحت فى إنقاذ الموقف ومخاطبة القضية السودانية

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور أمجد فريد، السياسى السودانى، أبرز ما تضمنه البيان الختامى لقمة دول جوار السودان التى استضفتها مصر بالأمس، مؤكدا أنها تُعد خطوة كبيرة من قبل دول الإقليم تجاه الأزمة السودانية.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن دول الإقليم تتأثر بشكل مباشر بالحرب فى السودان ما يؤثر على استقرارها واقتصادها والتفاصيل الاجتماعية بداخلها بخلاف العبء الناتج عن مشكلة اللاجئين. وأوضح أن القمة شهدت تباينًا فى كثير من المواقف والاختلافات فى دول الجوار كالموقف بين مصر وإثيوبيا وتشاد وجنوب السودان، مؤكدا أن القمة نجحت فى تجميع رؤساء هذه الدول وإنقاذ الموقف ومخاطبة القضية السودانية وهذه خطوة أولى لكن يبقى التحدى هو تحويل ما ورد فى البيان الختامى إلى أفعال". وأكد الدكتور أمجد فريد، السياسى السودانى، أن الآلية الوزارية التى تم تكوينها قد تكون خطوة جيدة وعملية إذ تم اجتماعها بشكل عاجل والعمل على الأولويات التى خاطبها البيان الختامى وعلى رأسها التحديات الإنسانية التى أخفق فيها المجتمع الدولى.

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