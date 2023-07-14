العالم اليوم - بوتين يرشح "الجنرال الرمادي" لزعامة فاغنر.. تعرف عليه

انتم الان تتابعون خبر بوتين يرشح "الجنرال الرمادي" لزعامة فاغنر.. تعرف عليه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 يوليو 2023 05:18 مساءً - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه اقترح على مقاتلي مجموعة فاغنر أن يقودهم أحد كبار المقاتلين المدفوعين، المعروف باسم "سيدوي" ، وهو ما يعني "الشعر الرمادي" باللغة الروسية، بدلا من يفغيني بريغوجين.

من هو ذو "الشعر الرمادي"؟

"سيدوي" هو الاسم الحركي لأندريه تروشيف، القيادي البارز في فاغنر، وفقا لوثائق عقوبات الاتحاد الأوروبي والوثائق الرسمية الفرنسية ومصادر مطلعة وتقارير إعلامية روسية.

قال الاتحاد الأوروبي إن من بين شركائه ديمتري أوتكين، وهو ضابط سابق في القوات الخاصة بالمخابرات العسكرية الروسية.

ونقلت صحيفة كوميرسانت عن بوتين قوله إن "سيدوي" كان القائد الحقيقي لفاغنر، حسب ما أشارت وكالة "رويترز".