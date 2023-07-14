أوكرانيا: روسيا سحبت قواتها بشكل شبه كامل من بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - فيما ترأس الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اجتماعا لمجلس الأمن الروسى، اليوم الجمعة، حيث يبحث الإجراءات الإضافية لحماية المنشآت الحيوية فى بلاده.

واستدعت وزارة الخارجية الروسية سفير بولندا فى موسكو، كشيشتاف كرايفسكى، اليوم الجمعة، وتسليمه مذكرة بإغلاق القنصلية البولندية فى مدينة سمولينسك الروسية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية - فى بيان - "لقد تم استدعاء السفير البولندى فى موسكو إلى وزارة الخارجية الروسية اليوم، وتسليمه مذكرة مع إشعار بإغلاق القنصلية جمهورية بولندا فى مدينة سمولينسك".

وأضاف البيان: "أن السلوك العدائى للسلطات البولندية تجاه روسيا تجاوز كل الحدود وبات يتضمن تصرفات غريبة استفزازية ضد الدبلوماسيين الروس المعتمدين فى بولندا، منها مصادرة العقارات الدبلوماسية الروسية وسرقة الأموال من السفارة الروسية"، مشيرا إلى أن كل ذلك يجبر الجانب الروسى على اتخاذ ردود فعل جوابية.

وشددت بيان الخارجية الروسية على أنه لن تبقى أى خطوة عدائية من جانب السلطات البولندية موجهة ضد روسيا بدون رد.