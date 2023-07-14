بلينكن: كوريا الشمالية أكبر تهديد للأمن المشترك

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، قال اليوم الجمعة، إنه لا يوجد تحدٍ أكبر للأمن المشترك لبلاده مع اليابان وكوريا الجنوبية من التهديد المستمر من كوريا الشمالية، وكان "بلينكن" قد تحدث أمام اجتماع مع نظيريه اليابانى والكورى الجنوبى فى جاكرتا، وذلك بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا هذا الأسبوع.





أدان وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، فى وقت سابق، استمرار كوريا الشمالية فى إطلاق الصواريخ الباليستية غير القانونية فى بحر اليابان، وجاء ذلك خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية اليابانى هاياشى يوشيماسا قبل سفر بلينكن إلى جمهورية الصين الشعبية- بحسب ما جاء فى بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية. وأكد بلينكن مجددًا التزام الولايات المتحدة الصارم بالدفاع عن اليابان وناقش الجانبان أهمية التعاون الثلاثى المستدام بين الولايات المتحدة واليابان وجمهورية كوريا فى مجموعة من القضايا الإقليمية والعالمية، بما فى ذلك التنمية الاقتصادية فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ، وأكدا دعمهما المستمر لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.

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