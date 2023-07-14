الإمارات ترحب بالبيان الختامى الصادر عن قمة جوار السودان

جدة - نرمين السيد - رحبت دولة الإمارات، بالبيان الختامى الصادر عن قمة جوار السودان، التى عقدت فى القاهرة والذى أكد أهمية حماية السودان والحفاظ على مقدراته ومنع تفككه ، ودعا إلى الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيه، وعدم التدخل فى شؤونه الداخلية.





وأثنت وزارة الخارجية الإماراتية - فى بيان لها أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الجمعة - على جهود جمهورية مصر العربية فى تنظيم هذه القمة، مشددة على أهمية تكثيف العمل على وقف إطلاق النار والعودة للإطار السياسى والحوار والمضى قدما فى المرحلة الانتقالية وصولا إلى الاستقرار السياسى والأمنى المنشود فى السودان. وأكدت الوزارة على موقفها الثابت المتمثل بضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار والعمل على إيجاد حل سلمى للأزمة بين الأطراف المعنية، بما يعزز استقرار السودان و يلبى تطلعات شعبه الشقيق فى التنمية والتطور والنماء.

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