القاهرة الإخبارية..البرلمان العربى يرحب بمخرجات القمة «المصرية - الإثيوبية»

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن عادل بن عبدالرحمن العسومى، رئيس البرلمان العربى، رحب بمخرجات القمة المصرية الإثيوبية التى عُقدت بالقاهرة، لتجاوز الجمود الحالى فى مفاوضات سد النهضة، ويأمل "العسومى"، فى أن يسهم هذا التوافق فى التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الذى يحفظ الحقوق المائية لكل من مصر والسودان، مجددًا الموقف الثابت للبرلمان العربى بشأن دعم الحقوق المائية للبلدين فى مياه النيل.





واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، آبى أحمد، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، لاستئناف المناقشات بينهما، وجدد الزعيمان تأكيد إرادتهما السياسية المتبادلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا، انطلاقًا من الرغبة المشتركة فى تحقيق مصالحهما المشتركة وازدهار الشعبين الشقيقين، بما يُسهم أيضًا بشكل فعّال فى تحقيق الاستقرار والسلام والأمن فى المنطقة، وقدرة الدولتين على التعامل مع التحديات المشتركة، بحسب بيان صادر عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمى.

وناقش الزعيمان سبل تجاوز الجمود الحالى فى مفاوضات سد النهضة الإثيوبى، واتفقا فى هذا الصدد على:

1. الشروع فى مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله، واتفقا على بذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء منه خلال 4 أشهر.

2. خلال فترة هذه المفاوضات، أوضحت إثيوبيا التزامها فى أثناء ملء السد، خلال العام الهيدرولوجى 2023-2024، بعدم إلحاق ضرر ذى شأن بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين.