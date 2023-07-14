وسط ترقب وقلق.. الديمقراطيون يخشون خسارة بايدن فى الانتخابات الرئاسية

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأنه تسود حالة من القلق داخل أوساط الديمقراطيين فى الولايات المتحدة، نتيجة تباطؤ وتيرة الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكى جو بايدن، مما يقوض فرصه فى المنافسة على الفوز بولاية ثانية أمام سلفه الجمهورى دونالد ترامب، فى الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل 2024.





أوضحت القناة فى تقرير لها، بأن هناك اتصالات تجرى بين كبار الديمقراطيين والمتبرعين مع أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم مرشحون محتملون بدلًا من الرئيس بايدن، الذى يواجه شكوكًا بعدم قدرته على هزيمة ترامب فى السباق الرئاسى المقبل، والكلمة التى تتردد فى تلك الاتصالات هى "استعد"، حيث يحث كبار الديمقراطيين والمتبرعين المرشحين المحتملين بدلاء بايدن، على التأهب لخوض السباق الرئاسى، مرجحين أن الرئيس بايدن لن يترشح فعليًا لإعادة انتخابه، على الرغم من الحملة التى تم الإعلان عنها. ونقلا عن "سى. إن. إن"، فأن الديمقراطيين يشعرون أن الوقت ينفد بالفعل، وأن الافتقار إلى نشاط الحملة الأكثر قوة الذى يريدون رؤيته، هو مؤشر على عدم اكتراث الرئيس بايدن بإعادة انتخابه، وأوضحت الشبكة أن شعور القلق المسيطر على الديمقراطيين، يأتى مع الكشف عن جمع التبرعات للأشهر القليلة الأولى من حملة بايدن الانتخابية، غدًا السبت.

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