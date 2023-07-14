العالم اليوم - بنوك أميركا.. أرباح معلنة إيجابية تنعش وول ستريت

انتم الان تتابعون خبر بنوك أميركا.. أرباح معلنة إيجابية تنعش وول ستريت من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 يوليو 2023 07:19 مساءً - شهدت الأسواق الأميركية، الجمعة، سلسلة من إعلانات النتائج بالقطاع البنكي، والتي كانت إيجابية بشكل انعكس على وول ستريت في افتتاح اليوم.

بدأت الإعلانات من بلاك روك الذي قفزت أرباحه المعدلة بنسبة 25 بالمئة إلى 1.4 مليار دولار، وبلغت ربحية السهم 9.28 دولارات، متجاوزة متوسط التوقعات البالغة 8.5 دولار للسهم، كما ارتفعت قيمة الأصول التي يديرها الصندوق 11 في المئة إلى 9.4 تريليونات دولار.

كما أعلن جيه.بي مورغان تشيس، تحقيق قفزة أكبر من المتوقع في أرباح الربع الثاني، إذ زادت مكاسبه من مدفوعات الفائدة من المقترضين واستفاد من صفقة شراء "فيرست ريبابليك".

وسجل صافي الدخل من الفوائد، الذي عززته الصفقة ورفع البنك المركزي الأميركي لسعر الفائدة، 21.9 مليار دولار بزيادة بلغت 44 بالمئة، أو 38 بالمئة باستبعاد أثر صفقة "فيرست ريبابليك".

وتوقع البنك أن يسجل صافي الدخل من الفوائد، نحو 87 مليار دولار للعام بأكمله، بما يفوق توقعات وول ستريت بأن تبلغ 83.37 مليار دولار، بحسب بيانات رفينيتيف.

وقفزت أرباح البنك 67 بالمئة إلى 14.47 مليار دولار، أو ما يعادل 4.75 دولار للسهم، في الربع المنتهي في 30 يونيو.

وباستبعاد التكاليف الاستثنائية، ربح سهم البنك 4.37 دولار للسهم وهو ما يتجاوز متوسط تقديرات المحللين البالغة أربعة دولارات للسهم.

بدوره، أعلن ويلز فارجو الجمعة، نمو أرباحه 57 بالمئة في الربع الثاني من العام ورفع توقعاته السنوية لصافي الدخل من الفائدة.

وزاد صافي الدخل من الفوائد 29 بالمئة إلى 13.16 مليار دولار بفضل ارتفاع سعر الفائدة مع زيادة تكلفة الاقتراض لدى ويلز فارجو والبنوك الأخرى بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة عدة مرات لكبح التضخم.

وقال ويلز فارجو، رابع أكبر بنك أميركي، إنه يتوقع ارتفاع صافي الدخل من الفوائد 14 بالمئة، مقارنة بمستواه الذي بلغ 45 مليار دولار العام الماضي. وسبق أن توقع البنك نمو صافي الدخل من الفوائد عشرة بالمئة.

وأعلن ويلز فارجو أرباحا بواقع 1.25 دولار للسهم في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو، وهو ما تجاوز متوسط تقديرات المحللين الذي بلغ 1.16 دولار للسهم وفقا لبيانات رفينيتيف.

وجنب البنك مخصصات لخسائر الائتمان قدرها 1.71 مليار دولار في الربع الثاني مقارنة مع 580 مليونا قبل عام.