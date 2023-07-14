بلينكن: أمريكا وآسيان تعملان على تعزيز الشراكة من خلال استراتيجية شاملة

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن أنتونى بلينكن وزير الخارجية الأمريكى، أعلن أن أمريكا تتعاون مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بشكل جيد، مشيراً إلى أن هناك نصف مليار دولار استثمارات مشتركة مع الرابطة، و أضاف "بلينكن"، خلال مؤتمر صحفى، نقلت قناة القاهرة الإخبارية جزء منه، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتعاون مع "آسيان" لإيجاد مصادر بديلة لنقل الطاقة بشكل آمن، والعمل على تعزيز القوة والتضامن بشكل مستمر، واصفاً الشراكة مع آسيان بالعهد الجديد.





وأوضح أن هناك كثير من الفرص والبرامج التدريبية مع آسيان لتحقيق التقدم، والعمل على تعزيز الأمن الإقليمى وإنهاء العنف، ونزع السلاح فى المنطقة، كما أن أمريكا وآسيان تعملان على تعزيز الشراكة من خلال استراتيجية شاملة، والمزيد من الشراكات الاقتصادية، موضحا الحرب الروسية الأوكرانية تؤثر على جميع شعوب العالم، والعمل على تعزيز جميع المبادرات لمواجهة العدوان الروسى على أوكرانيا، موضحًا أن واشنطن مستعدة لدعم سلام عادل ودائم فى كييف. وذكر أنه من المهم تمديد اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود، وصرح وزير الخارجية الأمريكى، بأن أمريكا ملتزمة بتعهداتها بشأن بحر الصين الجنوبى ودعم التجارة وحرية الملاحة، والرفض التام بأى تغيرات بشأن الوضع الراهن فى تايوان، مؤكدا أن أمريكا مستعدة للعمل مع الصين على القضايا التى تؤثر على الجانبين، وأن إطلاق كوريا الشمالية صواريخ بالستية يهدد أمن المنطقة، مبدياً استعداد واشنطن لبدء حوار مع بيونج يانج دون شروط مسبقة، مختتما بأن كل الدول لديها الحق فى اختيار مسارها لتعزيز المصالح.

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