جدة - نرمين السيد - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، تنفيذ عمليات تمشيط واسعة وناجحة بمدن العاصمة الخرطوم، فى استمرار لعمليات القتال التى يشهدها السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، معترفا بوقوع بعض الخسائر التى لم تؤثر على سير العملية، حسبما أفادت القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل.





وأضح الجيش السودانى، أن قوات الجيش أجرت فجر اليوم عمليات تمشيط واسعة لمناطق بمدن العاصمة الثلاث وكلها ناجحة وجرت كما مخطط لها. ولفت البيان إلى أنه قد حدثت بعض الخسائر بجزء من محور بحرى وهى لم تؤثر على مجرى العمليات، مشيرا إلى أنها لا علاقة لها بالأعداد الكبيرة التى وردت ببيان الدعم السريع التى درجت على المبالغة والتضخيم الكاذب.

وشددت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية على أن القوات مستمرة فى تنفيذ العمليات والقتال بدعم من الشعب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش السودانى: نفذنا عمليات تمشيط واسعة وناجحة فى الخرطوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.