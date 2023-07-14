القاهرة الإخبارية| روسيا: لا يوجد أى إعلان بخصوص تمديد صفقة الحبوب

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميترى بيسكوف، اليوم الجمعة، عدم صدور أى تصريحات فيما يتعلق بصفقة الحبوب عن الجانب الروسى، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلا عن وسائل إعلام روسية.





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