العالم اليوم - "الكلاب الروبوتية".. فيديو يرصد سلاح الصين الجديد

انتم الان تتابعون خبر "الكلاب الروبوتية".. فيديو يرصد سلاح الصين الجديد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 يوليو 2023 08:20 مساءً - نجحت القوات المسلحة الصينية في دمج المركبات الأرضية غير المأهولة رباعية الأرجل، والمعروفة باسم "الكلاب الآلية"، بقوتها العسكرية، لتحسين القدرة القتالية لقواتها.

وأظهر مقطع فيديو مأخوذ من بث تلفزيوني حكومي صيني، كلابا آلية شبه مستقلة تحمل بنادق هجومية أثناء التدريبات العسكرية.

تظهر اللقطات التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، "الكلاب الآلية" رباعية الأرجل، وهي تطلق النار من بندقية QBZ -95 على أهداف في ساحة تدريب عسكرية.

ووفقا للخبراء العسكريين، فإن هذا الروبوت شبه المستقل مبرمج لتقليل تعرض الإنسان للخطر.

القدرات الفريدة للروبوت، بما في ذلك حزمة المستشعرات، تخلق ميزة عسكرية ملحوظة للعناصر الصينية.