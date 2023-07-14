بدعم من زيلينسكى.. أوكرانيا تُخطط لتقنين "الحشيش" لتحسين مزاج الجنود

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه بدعم قوى من الرئيس فولوديمير زيلينسكى، تقترب أوكرانيا من إطلاق مشروع لزراعة مخدر الحشيش ووصفه طبيًا، بهدف تخفيف صدمات الحرب الجسدية والنفسية التى تلاحق الجنود والمدنيين، فى سابقة وصفتها منصة "ديلى أو" الهندية بأنها "نموذجية" ويجب على الدول الأخرى أن تحذو حذوها، وبذريعة دعم المتضررين فى الحرب "الروسية-الأوكرانية" التى دخلت شهرها الـ17، وافق البرلمان الأوكرانى، أمس الخميس، على إضفاء الشرعية على "القنب"، وهى نبتة آثمة نالت الشرعية الطبية لقدرتها على علاج الاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة.





وخلف الصراع بين موسكو وكييف تأثيرًا مدمرًا على الشباب الروسى والأوكرانى على حد سواء، مما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا وانتشار مرتفع للاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة. وبحسب منظمة الصحة العالمية، ربما يعانى ربع سكان أوكرانيا و60٪ من جنودها من الاكتئاب أو اضطراب ما بعد الصدمة بسبب الحرب، فيما دعا "زيلينسكى"، منذ أسابيع فى اجتماع للبرلمان الأوكرانى، إلى إضفاء الشرعية على العقاقير القائمة على الحشيش، قائلًا: "يجب إنتاج هذه الأدوية القائمة على الحشيش فى أراضى البلاد". وأضاف: "يجب تطبيق جميع أفضل الممارسات العالمية، وجميع السياسات الأكثر فاعلية، وجميع الحلول، بغض النظر عن مدى صعوبة أو غير عادية بالنسبة لنا، فى أوكرانيا حتى لا يضطر جميع مواطنينا إلى تحمل الألم بسبب الحرب"، وتابع فى خطابه الذى أذاعته قناة "رادا" التلفزيونية: "على وجه الخصوص، يجب علينا أخيرًا إضفاء الشرعية على الأدوية التى تحتوى على القنب، لكل من يطلبها".

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