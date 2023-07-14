جدة - نرمين السيد - قال رياض منصور، مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، إن العدوان الإسرائيلى على جنين كان همجيا ، ونحن نلمس هنا فى الأمم المتحدة حيث تتواجد جميع الدول والكتل السياسية سواء المجموعة العربية أو الإسلامية أو عدم الانحياز، أو مكونات المجتمع الدولى مثل مجلس الأمن والأمين العام والجمعية العامة، إدانة شديدة لهذا العدوان الغير مبرر على المدنيين.





وأضاف "منصور"، خلال حوار خاص على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنَّ العدوان الإسرائيلى على جنين كان همجى، استعملت فيه طائرات والعربات المدرعة وحجم كبير من القوات الإسرائيلية، وكان هناك إرادة عند سلطة الاحتلال الإسرائيلية أنها تريد أن تبيد مخيم جنين من على الوجود، لكن صمود شعبنا والمقاومين فى هذا المخيم، وراء فشل تحقيق حلم إسرائيل. وأوضح مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، أنه كان هناك تضامن واسع حظيت به القضية الفلسطينية فى وقوف العالم معها وخاصة وأولا الأشقاء العرب فى إدانة هذا العدوان والمطالبة بوقفة فورا، موضحا أن الأمين العام للأمم المتحدة أدلى ببيان قوى اللهجة فى هذا الإطار، وأيضا المداولات التى تمت فى مجلس الـأمن بما فيها الجلسة التى تحدثنا نحن فيها، كان هناك موقفا اجماعيا فى إدانة هذا العدوان وإدانة الاستيطان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: العدوان الإسرائيلى على جنين كان همجيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.