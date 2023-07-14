العالم اليوم - تراجع حاد بأرباح "سيتي غروب" خلال الربع الثاني من 2023

انتم الان تتابعون خبر تراجع حاد بأرباح "سيتي غروب" خلال الربع الثاني من 2023 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 يوليو 2023 09:22 مساءً - أعلن بنك "سيتي غروب"، الجمعة، تهاوي أرباحه في الربع الثاني من العام متأثرا بتكلفة الاستغناء عن موظفين وزيادة مخصصات خسائر الائتمان.

وقال البنك إن صافي الأرباح قد هوى بنسبة 36 بالمئة على أساس سنوي إلى 2.92 مليار دولار أو بواقع 1.33 دولار للسهم في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو، وعزا ذلك إلى ارتفاع تكلفة الاستغناء عن موظفين وزيادة مخصصات خسائر الائتمان.

وكان البنك قد حقق أرباحا بقيمة 4.45 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الماضي.

ويتناقض التراجع في صافي دخل "سيتي غروب" مع تحقيق "جيه.بي مورغان تشيس" و"ويلز فارجو" نموا في الأرباح.

وتراجعت الإيرادات من الأسواق بنسبة 13 بالمئة إلى 4.6 مليار دولار، بينما هوت رسوم الأعمال المصرفية الاستثمارية 24 بالمئة إلى 612 مليون دولار.

بينما قفز صافي دخل "سيتي غروب" من الفوائد بنسبة 18 بالمئة.

ويقيس صافي الدخل من الفوائد الفارق بين الفائدة التي يجنيها البنك على القروض وتلك التي يدفعها على الودائع.