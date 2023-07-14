مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: يجب اتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل

جدة - نرمين السيد - قال رياض منصور، مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، إنه عندما يقول المجتمع الدولى لنا أن الاستيطان الإسرائيلى غير شرعى وغير قانونى، ويجب أن يتوقف ، ومع ذلك لا يتوقف، إذا فى هذا الوقت يكون مفعول التأييد والتعاطف الدولى محدود، فيجب الانتقال إلى اتخاذ خطوات وإجراءات عقابية على إسرائيل من أجل فرض عليها الالتزام بإرادة المجتمع الدولى والأمة العربية والأمة الإسلامية، وإرادة كل الذين يدعوا إلى الخير للشعب الفلسطينى.





وأضاف «منصور»، خلال حوار خاص على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه دائما مجلس الأمن وأعضاء المجلس يقولون أن الاستيطان غير قانونى ومع ذلك إسرائيل مستمرة بل الاستيطان يستشرى، مشددًا على ضرورة الاتجاه إلى السلام والعدل واحترام القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة، « نحن نثمن إتاحة الفرص لنا لنعبر أمام المجتمع الدولى عن مواقفنا واستغرابنا واستهجامنا، المجتمع الدولى يقول كلام الحق، لكنه لا يتخذ الاجراءات العملية لفرض الحق». وأوضح مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، أنَّ الأمم المتحدة تقول الحق، لكنها لم توقف إسرائيل فى تطاولها على الشعب الفلسطينى وفى ظلمها للشعب الفلسطينى والعدوان على الأراضى الفلسطينية كما تجلى فى مخيم جنين، « نحن نثمن أن تتاح لنا الفرص، خاصة أنه فى ظل أجواء ما يجرى فى أوكرانيا، وكأن المجتمع الدولى قد اختطف لهذه القضية، لكن الحمد لله تمكنا من أن نحرك مجلس الأمن 8 لـ 9 مرات خلال الـ 6 شهور الأولى خلال هذا العام، ولم يكن الموضوع فقط أوكرانيا، لكن فلسطين حاضرة وموجودة».

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