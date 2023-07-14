القاهرة الإخبارية: أسهم أوروبا تسجل أفضل أداء أسبوعى فى 3 أشهر

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الأسهم الأوروبية سجلت انخفاضا طفيفا عند الإغلاق، اليوم الجمعة، لكن ذلك لم يمنعها من تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية بالنسبة المئوية فى أكثر من ثلاثة أشهر، وسط آمال بأن يسمح انحسار التضخم لمجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) بالتوقف قريبا عن رفع الفائدة، و أغلق المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية منخفضا 0.1% بعد ارتفاعه على مدى خمس جلسات، وتراجعت أسهم النفط والغاز 2.1% بفعل تراجع أسعار النفط.





وصعد المؤشر نحو 3% هذا الأسبوع، مسجلا أفضل أداء أسبوعى منذ نهاية مارس، وعوض جميع خسائر الأسبوع الماضى تقريبا، فيما تسبب بيانات التضخم فى الولايات المتحدة فى زيادة التكهنات بدخول الاقتصاد مرحلة انكماش الأسعار، واحتمال أن يتوقف البنك المركزى الأمريكى عن التشديد النقدى قريبا، بعدما يرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس فى يوليو. وارتفع مؤشر قطاع التكنولوجيا 6% خلال الأسبوع، مسجلا أفضل أداء منذ يناير، وأغلق المؤشر عند أعلى مستوياته منذ أواخر يناير 2022، كما تراجعت أسهم شركات التعدين 1% خلال اليوم، لكنها ظلت ثانى أفضل القطاعات أداء خلال الأسبوع بمكاسب قدرها 5.7%، مع صعود أسعار المعادن بفضل هبوط الدولار، وتراجعت أسهم شركات الاتصالات 1.3%، مع هبوط أسهم نوكيا أكثر من 9% بعدما قلصت توقعاتها لنتائج العام بأكمله.

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