القاهرة الإخبارية| ماكرون: علاقتنا الاستراتيجية مع الهند حققت نجاحات كبيرة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إن بلاده تربطها علاقات استراتيجية مع الهند والتى حققت نجاحات كبيرة، مشيرًا إلى أن حكومة نيودلهى ثانى شريك اقتصادى لباريس فى قارة آسيا، نقلا عن موقع "القاهرة الإخبارية".





وأكد "ماكرون"، خلال مؤتمر صحفى، برئيس وزراء الهند ناريندرا مودى، أن القوات العسكرية الفرنسية تتواصل للمشاركة فى تعزيز السلام والأمن، لافتًا إلى العلاقة الاستراتيجية بين البلدين فى مجالات عديدة. ولفت الرئيس الفرنسى إلى أن بلاده تتعاون مع الهند لمكافحة التغير المناخى الذى يعانيه العالم. وتأتى زيارة ماركون للهند بالتزامن مع احتفالات بلاده بالعيد الوطنى اليوم 14 يوليو، لإحياءً ذكرى اقتحام سجن الباستيل فى 1789 وانتصار الثورة الفرنسية على النظام الملكى الذى كان قائمًا حينها.

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