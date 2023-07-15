جدة - نرمين السيد - وأكد منصور خلال لقائه عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الفلسطينيين لا يطلبون من مجلس الأمن سوى تنفيذ قراراته ضد قوات الاحتلال وانتهاكاتها المستمرة. كما وجه رسالة إلى الأشقاء فى مصر، قائلًا: "مصر هى أم الدنيا، ودائمًا تقف بجانب الشعب الفلسطينى فى كل المناسبات، كما أننا نقدر ونثمّن العدد الهائل من الشهداء المصريين دفاعًا عن أرض مصر ودفاعًا عن القضية العربية، وقد تربينا منذ أن كنا صغارًا بأن مصر فى غاية الأهمية بالنسبة للأمة العربية وبالنسبة للقضية الفلسطينية، كما كنا نتمنى منذ أن كنا صغارًا بأن نذهب للدراسة فى مصر، وأن نتعلم من هذه التجربة العظيمة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: مصر ستظل الداعم الأول لحقوق الفلسطينيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.